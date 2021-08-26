Путин обещал помочь со строительством пантеона в Беслане

"Мы начали реализацию с самого основного – это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году деньги изыскали, Председателем Правительства дано поручение, и дополнительное финансирование есть. В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", - подчеркнул президент.