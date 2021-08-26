Песков не исключил корректировки закона об иноагентах

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что после принятия закона иногда в ходе его правоприменения проявляются моменты, требующие корректировки.
«Если, действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вынес предложение по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах.