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Песков ответил на вопрос о приёме мигрантов из Афганистана

News.ruиещё 1
1 час назад

Россия пока не выработала позицию по приёму мигрантов из Афганистана, где радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило власть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о приеме Россией мигрантов из Афганистана
Фото: ReutersReuters

Какой-то сформулированной позиции на этот счёт нет, — цитирует его агентство.

Так Песков ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы позиция по приёму мигрантов из Афганистана. Он добавил, что сейчас ведётся работа и по линии миграционных властей, и по линии МИД РФ.

По словам пресс-секретаря главы государства, ситуация в Афганистане непрерывно меняется и сейчас остаётся очень много вопросов, поэтому позиция будет формулироваться уже по мере прояснения.

Ранее сообщалось, что не менее 20 тысяч беженцев из Афганистана смогут бесплатно вселиться в жильё, которое сдаётся в различных странах мира, через платформу онлайн-сервиса Airbnb. Данное заявление сделал директор компании Брайан Чески.

По его словам, размещение афганцев оплатит сама компания совместно с некоммерческой организацией Airbnb.org и неправительственными организациями.

Политика,Дмитрий Песков,Талибан,МИД,РИА Новости,Россия,Афганистан,
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