Путин объявил благодарность «Союзмультфильму»

Коллективу киностудии «Союзмультфильм» объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

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Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем указано, что благодарность объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм», которому в 2021 году «исполнилось 85 лет», «искренне рад признанию на таком высоком уровне». По ее словам, студия «бережно хранит богатые традиции» и «непрерывно развивается». Слащева заявила, что ежедневно «рождаются новые мультфильмы, герои и даже целые мультвселенные». По ее словам, «Союзмультфильм» – это уникальное явление, «мало где в мире было создано такое количество мультфильмов в самых различных стилях и техниках».