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Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг России

Lenta.ru
23 минуты назад

Над зданием Ведомства Федерального канцлера Австрии в Вене подняли флаг России. Это сделали по случаю встречи политика с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Над ведомством канцлера Австрии подняли флаг России
Фото: Telegram-канал Марии ЗахаровойTelegram-канал Марии Захаровой

Захарова также опубликовала фотографию здания. В следующем посте она выложила снимок Лаврова с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее сообщалось, что Лавров пригласил министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга посетить Москву и Крым.

«Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации», — отметил он.

Лавров является лидером федерального списка «Единой России», входит в федеральную пятерку на выборах в Государственную Думу РФ.

Политика,Себастьян Курц,Мария Захарова,Сергей Лавров,Единая Россия,Госдума,МИД,Россия,Австрия,Вена,
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