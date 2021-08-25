В Вене началась встреча Лаврова и Курца

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Министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов. Затем встреча началась в формате тет-а-тет. Она проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме. Затем стороны уйдут на рабочий ужин. Заявлений по итогам встречи для СМИ не предусмотрено.

Столица Австрии стала вторым пунктом европейского турне Лаврова, который ранее посетил Венгрию, а затем отправится в Италию.