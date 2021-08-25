Лавров пригласил главу МИД Австрии в Москву и Крым

«Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю», — заявил российский министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой.