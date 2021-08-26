Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород, где выступит на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».

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Программа мероприятия 2021 года посвящена сохранению и развитию водных и лесных ресурсов регионов и городов, редевелопменту прибрежных территорий и частному инвестированию в городские проекты. Форум собрал архитекторов, управленцев, урбанистов и горожан, чтобы они смогли обсудить благоустройство прибрежных зон и комплексное развитие территорий в целом, передает ТАСС.

Премьер также ознакомится с тематической выставкой, на которой будут представлены работы участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пообщается с выпускниками образовательной программы «Архитекторы.рф». Мишустину будут представлены проекты Дом.рф в регионах страны, в частности, набережная в Ангарске и парк «Маяк» в Магадане.