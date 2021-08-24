Путин предложил выплатить всем военным по 15 тысяч

Путин предложил выплатить всем военным по 15 тыс. руб.

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24 августа президент Владимир Путин посетил второй этап съезда партии «Единая Россия». Глава государства перечислил основные задачи, которые предстоит решать после выборов в Госдуму. Соцвыплаты, индексация пенсий выше инфляции, целостная система поддержки семей с детьми, качественный рост экономики и доступная медицинская помощь — президент назвал приоритеты властей на ближайшие годы. Главное из его выступления — в материале «Газеты.Ru».

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Все должны быть равны, «как в бане»

«На встрече с лидерами партии уже говорил о единовременной выплате военнослужащим. Она должна составлять в среднем 15 тыс. рублей. Думаю, что в данном случае это правило (в среднем) применять не нужно. Не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше. А те, у кого меньше, и получили бы меньше», — подчеркнул Путин.

«Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация — это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. Извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане», — сказал он.

Президент также считает необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов. Он также попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете на будущий год средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции в 2022-2023 годах.

Как можно больше детей

Выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России. В ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы, заявил Путин.

«Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет — расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», — отметил российский лидер, призвав фракции будущего парламента поддержать соответствующие решения.

«Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно, — отметил он. — Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей».

Избавиться от бюрократии

Путин также предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. По словам президента, нужно двигаться дальше и не только поддержать те субъекты, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу.

«По всей стране это более 11 млн кв. м», — указал глава государства.

Путин поручил правительству снять бюрократические ограничения для участия граждан в благоустройстве городов, в том числе для использования народного бюджета.

«В проектах строительства новых кварталов нужно предусмотреть, безусловно, всю необходимую социальную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства, развития общественного транспорта. Все это нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, используя такой механизм гражданского участия, как народный бюджет, когда люди сами определяют, что нужно сделать, отремонтировать, построить в их городе», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такой способ взаимодействия с людьми функционирует весьма успешно. «Я очень прошу правительство снять ненужные на этот счет бюрократические ограничения. Это легко сделать, никаких проблем нет, но качество работы, безусловно, будет выше», — добавил Путин.

Пенсии обгонят инфляцию

Кроме того, он анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. «Единовременная выплата пенсионерам по 10 тыс. рублей — это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», — пояснил Путин.

Глава государства потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тыс. рублей. «В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тыс. рублей, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом и в материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок», — указал Путин.

Обновление авиапарка, тушение пожаров

Правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка России, в том числе на санитарную авиацию, добавил Путин.

«Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ», — рассказал он.

Еще 24 млрд рублей регионы получат для защиты лесов и борьбы с пожарами. «Нам нужно извлечь уроки из опыта лесных пожаров в этом году, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос, важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении ЧС», — сообщил Путин.

Президент также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах.

Запретить списание соцвыплат в счет долгов

Кроме того, Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы.

«Указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано», — сказал он. «Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», — подчеркнул президент.

Глава государства также попросил банки безусловно исполнить соответствующие указы. «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», — пояснил он.

Уже списанные по исполнительному производству соцвыплаты банкам придется вернуть. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», — сказал Путин.

Помочь найти работу каждому

Путин заявил, что безработица в России составила около 5%, и отметил, что важно помочь всем, кто не может трудоустроиться. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко, ни холодно. Все равно, что мы там рассуждаем на эту тему», — заявил президент.

«Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться», — добавил глава государства. Уже есть поручение подготовить специальную программу молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы.

Президент считает необходимым создать в стране такие условия, чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью могли трудиться, для этого нужно разработать специальную программу. Путин подчеркнул, что при этом важно учесть все вопросы — от обучения и повышения квалификации до открытия специализированных рабочих мест.

Долгосрочный рост экономики

Правительство России должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, заявил Путин.

«Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления, а он практически уже завершен, в целом мы на правильном пути, практически все сделано с точки зрения восстановления, но важно, чтобы теперь не наступила какая-то пауза», — отметил он.

«Обращаю внимание правительства: нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места», — подчеркнул президент.

Доставка лекарств почтой

Путин выступил в поддержку инициативы дополнительно использовать потенциал отделений «Почты России» в регионах, в том числе в части доставки лекарств, продуктов и оформления необходимых документов.

«Нужно предусмотреть ресурсы на их обновление, чтобы здесь могли, например, ввести доставку лекарств, продуктов, предоставлять справки и выписки из единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы, оказывать другие услуги, необходимые людям», — сказал он, отметив, что отделения «Почты России» есть почти в каждом сельском населенном пункте страны.

Победить эпидемию

Принуждение к вакцинации от коронавируса, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо — нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться, обратил внимание Путин.

«Победить опасную эпидемию мы можем только вместе. По сути, главное оружие против распространения вируса — это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — продолжил он.

Система медицинской реабилитации в России должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм, добавил Путин. «Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальный программы по развитию системы медицинской реабилитации», — отметил президент.

Снизить цены

Путин также призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, развитию ярмарок для реализации продукции, что поможет снизить цены.

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания», — заявил он.

Кроме того, Путин поддержал предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий. «Но при этом, конечно, не только сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики», — уточнил он, призвав коллег на всех уровнях власти относиться к поддержке предпринимательства «как к важнейшей общегосударственной задаче».

Глава государства также отметил, что отечественный АПК «уверенно развивается». «Но важно и другое: люди, которые работают на селе, кормят страну, вправе рассчитывать и на то, что качество их жизни будет повышаться. Нам нужно сделать все необходимое для комплексного развития сельских территорий, создания здесь современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, реализовать программы газификации. Я хочу еще раз повторить: в населенных пунктах за подводку газовой сети к границе участка граждане платить не должны», — заверил президент.

Преемственность и новые лица в Госдуме

В заключение Путин поблагодарил все фракции Госдумы за патриотизм и работу в пандемию. Нижняя палата парламента, по его мнению, должна состоять из опытных людей для сохранения преемственности, но в ней должны появляться и новые лица.

«В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, должна сохраняться преемственность законодательной деятельности. При этом новое поколение депутатов должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано», — считает он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.