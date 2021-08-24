Путин: принуждать к вакцинации нельзя

"Победить опасную эпидемию мы можем только вместе. По сути, главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений", - сказал он, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия".