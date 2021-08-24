В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В МИД России предостерегли зарубежных партнёров от участия в «Крымской платформе»

RT на русском
18 минут назад

В МИД России предостерегли иностранные государства и организации от участия в организованной Украиной «Крымской платформе».

МИД предостерег партнеров от участия в «Крымской платформе»
Фото: ТАССТАСС

«Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что призыв к России присоединиться к форуму невозможен из-за «его циничной антироссийской направленности».

Саммит «Крымской платформы» прошёл в Киеве 23 августа. В итоговой декларации участники заявили о возможном введении новых санкций в отношении России из-за Крыма. Также украинский президент Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика,Владимир Зеленский,МИД,Россия,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители