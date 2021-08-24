Песков: Путин остается лидером "Единой России"

"Владимир Путин долго остается лидером партии, и он действительно ее поддерживает, относится к ней как к партии власти, которая уже на протяжении многих лет - инициатор очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - пояснил Песков. "Партия далека от популизма, не уходит от ответственности за происходящее и не боится ее брать, чтобы решать проблемы. Вот так и относится президент", - рассказал он.