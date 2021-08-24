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Песков: Путин остается лидером "Единой России"

Российская Газетаиещё 7
1 час назад

Президент Владимир Путин - лидер партии "Единая Россия", относится к ней как к партии власти, далекой от популизма и не уходящей от ответственности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли "Единая Россия" - партия Путина.

Песков: Путин остается лидером "Единой России"
Фото: ТАССТАСС

Напомним, сегодня состоится вторая часть съезда, на ней выступит президент. Речь будет объемной и содержательной, анонсировал Песков.

"Владимир Путин долго остается лидером партии, и он действительно ее поддерживает, относится к ней как к партии власти, которая уже на протяжении многих лет - инициатор очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - пояснил Песков. "Партия далека от популизма, не уходит от ответственности за происходящее и не боится ее брать, чтобы решать проблемы. Вот так и относится президент", - рассказал он.

На вопрос о том, есть ли у Путина желание что-то поменять в партии, его пресс-секретарь заметил, что "Единая Россия" постоянно меняется, развивается, растет вместе со страной и политической системой. "Появляются новые лица, их немало. Процесс обновления партии естественный и постоянный", - подчеркнул он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,
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