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Шойгу провел переговоры с министром обороны Египта

ТК «Звезда»
11 минут назад

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился в Москве с египетским коллегой Мухаммада Заки, министры обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

Шойгу провел переговоры с министром обороны Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке», - сказал министр обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства выступил с предложением обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества России и Египта, а также последующие совместные действия.

Ранее министерство обороны Египта передавало, что глава МО и военной промышленности страны Мухаммад Заки отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании комиссии по ВТС.

Политика,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Москва,Египет,
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