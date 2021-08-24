Шойгу провел переговоры с министром обороны Египта

«Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке», - сказал министр обороны РФ.