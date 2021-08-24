Шойгу провел переговоры с министром обороны Египта

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился в Москве с египетским коллегой Мухаммада Заки, министры обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.
«Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке», - сказал министр обороны РФ.
Глава российского оборонного ведомства выступил с предложением обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества России и Египта, а также последующие совместные действия.
Ранее министерство обороны Египта передавало, что глава МО и военной промышленности страны Мухаммад Заки отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании комиссии по ВТС.