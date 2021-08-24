Захарова после "Крымской платформы" посоветовала Зеленскому не позориться

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя международный саммит «Крымская платформа», организованный президентом Украины Владимиром Зеленским, посоветовала украинскому лидеру не позориться, проводя мероприятия «в честь зарубежных населенных пунктов». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«По-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы». Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?» — написала она.

По словам дипломата, украинским властям стоит сделать упор на развитие мероприятий в тех городах страны, которым они посвящены, например в Одессе или Харькове. Также Захарова добавила, что Киеву «пора выучить урок: Крым — российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами».

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была приняла декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.