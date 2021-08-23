«Россия справится»: Путин отверг планы ЕС по беженцам из Афганистана

На рубежах России снова возникла угроза, пусть пока еще и очень отдаленная. Связана она со сменой власти в Афганистане, где фактически к руководству страны пришел «Талибан» (запрещенная в РФ организация). В этой связи президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет втянута в военные действия на территории Афганистана и предупредил о несбыточности планов ряда стран Запада, руководство которых настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.

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В конце прошлой недели Владимир Путин заявил, что резко обострившаяся ситуация в Афганистане имеет "прямое отношение" к безопасности РФ.

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Европейский "план" и ответ Путина

На фоне весьма обозримого провала 20-летней политики США в регионе многим наблюдателям стало очевидно, что Запад в конечном счете был бы не прочь направить беженцев из Афганистана в Россию. Во всяком случае президент Франции Эмманюэль Макрон заявил неделю назад, что дестабилизация в этой среднеазиатской стране грозит неконтролируемыми потоками миграции в Европу, чего ему и другим руководителям государств ЕС, хотелось бы избежать.

Президент России, в свою очередь, в минувшее воскресенье весьма недвусмысленно отверг эти планы – ведь под видом беженцев в Россию могут проникнуть боевики и вновь повторить те ужасы, которые страна уже испытывала в 1990-х и начале 2000-х.

"Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОДКБ и на других площадках, а Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик.

"Они так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений", - цитирует ТАСС президента РФ.

"Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?" - обратил внимание Путин.

"Путин не позволит втянуть Россию в войну"

"У нас должна быть сугубо прагматичная политика, защита собственных национальных интересов, - убежден главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. - Тем более ситуация в Афганистане — это следствие американских провалов".

Очевидно, что заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия не будет втянута в боевые действия. Характерно, что на этом фоне, например, КПРФ до сих пор чуть ли не оправдывает ввод советских войск в Афганистан, что конечно ставит вопрос о том, что бы они делали, окажись у власти сегодня.

"Россия точно не полезет в Афганистан. Мы никогда не повторим ошибок, допущенных коммунистами во времена Советского Союза, когда было принято ошибочное решение о вводе в эту страну ограниченного контингента наших войск. Это была огромная ошибка, которая слишком дорого нам обошлась", — заявил в интервью ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В свою очередь лидер общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич напомнил, что Владимир Путин имеет огромный опыт борьбы с терроризмом, который в частности накоплен в борьбе с террористической угрозой на Северном Кавказе.

"Никому не советую с Путиным по этому поводу спорить и бороться, - заявил в интервью "Газете.Ru" Клинцевич. - Или посмотрите на Сирию. Малыми силами, но очень эффективно Россия нейтрализовала там угрозу терроризма".

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев рассказал, что у Москвы уже налажен механизм взаимодействия с республиками Средней Азии по вопросам борьбы с угрозой международного терроризма.