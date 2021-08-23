Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него состоялся «очень теплый телефонный разговор» с президентом России Владимиром Путиным, поводом для которого стал день рождения отца – первого президента республики Ахмата Кадырова.

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«Владимир Путин напомнил, что в самые тяжелые для Чеченской Республики и всей страны дни наш народ нашел в себе силы, волю и мудрость поддержать Ахмата-Хаджи и выбрать единственно правильный путь, ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией», - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, Путин также передал слова приветствия чеченскому народу, поблагодарил за продолжение пути своего друга - первого президента Чечни и пожелал каждой семье республики мира, стабильности, процветания, благополучия.

Кроме того, Путин отметил, что Ахмат Кадыров был сильной личностью, который смог сплотить чеченский народ, остановить войну и дал жителям республики возможность самостоятельно выбрать свое будущее.

В свою очередь Кадыров поблагодарил Путина за слова поддержки и отметил, что мир в Чечне и нынешнее процветание республики «неразрывно связаны с именем президента России Владимира Путина».

«Мы достигли всего этого благодаря его вниманию и участию, а также поддержке, которую в свое время Владимир Владимирович оказал моему дорогому отцу Ахмату-Хаджи Кадырову», - добавил он.