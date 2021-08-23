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Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным

Елена Прошина
28 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что у него состоялся «очень теплый телефонный разговор» с президентом России Владимиром Путиным, поводом для которого стал день рождения отца – первого президента республики Ахмата Кадырова.

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Путин напомнил, что в самые тяжелые для Чеченской Республики и всей страны дни наш народ нашел в себе силы, волю и мудрость поддержать Ахмата-Хаджи и выбрать единственно правильный путь, ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией», - написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, Путин также передал слова приветствия чеченскому народу, поблагодарил за продолжение пути своего друга - первого президента Чечни и пожелал каждой семье республики мира, стабильности, процветания, благополучия.

Кроме того, Путин отметил, что Ахмат Кадыров был сильной личностью, который смог сплотить чеченский народ, остановить войну и дал жителям республики возможность самостоятельно выбрать свое будущее.

В свою очередь Кадыров поблагодарил Путина за слова поддержки и отметил, что мир в Чечне и нынешнее процветание республики «неразрывно связаны с именем президента России Владимира Путина».

«Мы достигли всего этого благодаря его вниманию и участию, а также поддержке, которую в свое время Владимир Владимирович оказал моему дорогому отцу Ахмату-Хаджи Кадырову», - добавил он.

Ахмат Кадыров – первый президент Чечни. Погиб 9 мая 2004 года в Грозном в результате теракта. 23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня его рождения.

Политика,Ахмат Кадыров,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Чеченская Республика,Россия,
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