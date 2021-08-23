Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову в понедельник, 23 августа, в день 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова. О деталях разговора с главой государства руководитель региона рассказал в своем Telegram-канале.

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«Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, Путин напомнил, что в тяжелые для республики и всей страны дни народ поддержал Ахмата Кадырова и путь, «ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией».

«Владимир Владимирович отметил, что Ахмат-Хаджи был сильной личностью. Он сумел сплотить народ и остановить кровопролитную войну, дал возможность жителям самим выбирать свое будущее», — добавил глава республики и поблагодарил президента за поддержку.

Ранее Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова международному аэропорту в Грозном. По его словам, сегодня Чечня является неотъемлемой частью России и динамично развивается, за это боролся бывший президент республики.