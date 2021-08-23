Памфилова дала рекомендации по выборам для регионов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова направила руководителям всех российских регионов рекомендации по обеспечению условий для проведения агитации для всех кандидатов. Об этом пишет ТАСС.
Она также напомнила, что в регионах по-разному складывается ситуация с распространением коронавируса, поэтому их совместно с органами Роспотребнадзора принимают необходимые решения об ограничения. Однако было принято решение не переносить избирательную кампанию, и её необходимо провести достойно, считает глава ЦИК.
«Поэтому во всех регионах должны быть условия для того, чтобы у кандидатов от всех партий, которые принимают участие в выборах, была возможность проводить агитационные мероприятия разного рода», — отметила Памфилова.
По её словам, из-за пандемии Центризбирком сделал упор на бесконтактное информирование граждан о выборах, многие кандидаты и партии также меняют характер общения с избирателями. Не должно быть неравенства или выборочного подхода, заключила председатель ЦИК.
В сентябре 2021 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 регионов (девять прямых и три — через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
Голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей смогут проголосовать дистанционно. Для этого у них должна быть подтверждённая учётная запись на госуслугах, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Также воспользоваться электронным голосованием смогут россияне, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, получившие гражданство в упрощённом порядке в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года 183.