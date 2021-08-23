В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России"

ТАССиещё 1
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин выступит во вторник на втором этапе съезда "Единой России". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да", - ответил он на вопрос, планируется ли 24 августа выступление Путина на съезде партии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, съезд, в котором примут участие 400 делегатов, утвердит предвыборную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму.

Там напомнили, что на первом этапе съезда, который состоялся 19 июня, Путин обозначил ключевые направления деятельности "Единой России" на ближайшие годы, делегаты утвердили кандидатов от партии на предстоящих выборах по общефедеральному и одномандатным избирательным округам, а также приняли основные направления предвыборной программы.

22 августа на встрече с представителями "Единой России" Путин заявил, что очень рассчитывает на то, что партия по итогам выборов сохранит свои позиции и будет иметь возможность "на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны".

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители