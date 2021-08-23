Путин 24 августа выступит на втором этапе съезда "Единой России"

Президент России Владимир Путин выступит во вторник на втором этапе съезда "Единой России". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Да", - ответил он на вопрос, планируется ли 24 августа выступление Путина на съезде партии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, съезд, в котором примут участие 400 делегатов, утвердит предвыборную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму.

Там напомнили, что на первом этапе съезда, который состоялся 19 июня, Путин обозначил ключевые направления деятельности "Единой России" на ближайшие годы, делегаты утвердили кандидатов от партии на предстоящих выборах по общефедеральному и одномандатным избирательным округам, а также приняли основные направления предвыборной программы.