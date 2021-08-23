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Путин объявил форум «Армия» и АрМИ-2021 открытыми

ТК «Звезда»
33 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин объявил форум «Армия» и АрМИ-2021 открытыми.

Путин открыл форум «Армия»
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Уже в седьмой раз эти значимые встречи проходят здесь, в парке «Патриот». Мероприятия объединяют российских и иностранных Вооруженных сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ», - отметил российский лидер.

Путин также напомнил, что в рамках форума по традиции проходит смотр достижений отечественного ОПК.

«По сути, здесь представлен мощный инновационный потенциал, который будет определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы. Для нас это одна из приоритетных задач», - отметил президент РФ.

По словам Путина, ведущие российские специалисты и зарубежные коллеги смогут ознакомиться с новинками оборонной промышленности, а также обсудить перспективы углубления военно-технических связей.

«России есть, чем гордиться. И есть, что предложить союзникам и партнерам. Все последние годы мы реализуем госпрограмму вооружения», - заявил Путин.

Политика,Владимир Путин,
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