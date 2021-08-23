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Назван источник денег на обещанные Путиным выплаты пенсионерам

Lenta.ru
1 час назад

В Госдуме назвали источник денег на дополнительные выплаты российским пенсионерам, которые анонсировал президент Владимир Путин. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета, передает «Интерфакс». О чем именно идет речь, он не уточнил.

Назван источник денег на обещанные Путиным выплаты пенсионерам
Фото: Александр Петросян / КоммерсантъАлександр Петросян / Коммерсантъ

По словам Макарова, выплаты обойдутся бюджету в 500 миллиардов рублей. Он добавил, что сейчас нужно провести все нужные расчеты и проработать механизм, по которому эти выплаты будут производиться.

Политика,Андрей Макаров,Владимир Путин,Госдума,Интерфакс,
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