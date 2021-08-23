Назван источник денег на обещанные Путиным выплаты пенсионерам

В Госдуме назвали источник денег на дополнительные выплаты российским пенсионерам, которые анонсировал президент Владимир Путин. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета, передает «Интерфакс». О чем именно идет речь, он не уточнил.