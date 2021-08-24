Владимир Путин прилетит во Владивосток на ВЭФ

Во Владивостоке 2 сентября начнется Восточный экономический форум. По данным СМИ, президент России прилетит в Приморье за один день до начала ВЭФ. На следующий день запланировано присутствие президента на пленарном заседании вместе с лидерами Брунея, Монголии, Казахстана и Таиланда, сообщает PRIMPRESS.

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Владимир Путин во время онлайн-встречи стран АТЭС пригласил своих коллег к участию в ВЭФ.

На время проведения ВЭФ ввели дополнительные запреты ради безопасности участников экономического форума. Например, запретили охоту и плавание рядом с островом Русским.