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Владимир Путин прилетит во Владивосток на ВЭФ

Primpressиещё 2
14 часов назад

Во Владивостоке 2 сентября начнется Восточный экономический форум. По данным СМИ, президент России прилетит в Приморье за один день до начала ВЭФ. На следующий день запланировано присутствие президента на пленарном заседании вместе с лидерами Брунея, Монголии, Казахстана и Таиланда, сообщает PRIMPRESS.

Владимир Путин прилетит во Владивосток на ВЭФ
Фото: PrimpressPrimpress

Владимир Путин во время онлайн-встречи стран АТЭС пригласил своих коллег к участию в ВЭФ.

На время проведения ВЭФ ввели дополнительные запреты ради безопасности участников экономического форума. Например, запретили охоту и плавание рядом с островом Русским.

ВЭФ-2021 пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября в очной форме и онлайн-формате.

Политика,Дальний Восток,Владимир Путин,АТЭС,Владивосток,
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