Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Российский лидер Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
23 августа Ахмату Кадырову исполнилось бы 70 лет.
9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.