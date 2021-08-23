Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.