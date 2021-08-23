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Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

RT на русскомиещё 7
33 минуты назад

Российский лидер Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

23 августа Ахмату Кадырову исполнилось бы 70 лет.

9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

Политика,Ахмат Кадыров,Владимир Путин,Чеченская Республика,Грозный,
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