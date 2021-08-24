Миллион москвичей подали заявление на онлайн-голосование

Около миллиона москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании, написал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Собянин.

Заявления были поданы через портал mos.ru, приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», а также портал gosuslugi.ru.

Все заявления, независимо от способа подачи, проходят предварительную проверку в ЦИК России. Это необходимо, чтобы подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в выборах. После завершения регистрации 13 сентября пройдет финальная проверка списков избирателей. Москвичей, которые будут голосовать онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Они не смогут получить бумажный бюллетень. За несколько дней до выборов горожане, подавшие заявления на онлайн-голосование, получат уведомления о том, что они могут голосовать дистанционно.

Принять участие в электронном голосовании могут все зарегистрированные в Москве граждане России с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Чтобы зарегистрироваться на онлайн-голосование, необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке.

Все, кто примет участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября, получат возможность выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупки в магазинах одежды и обуви, детских и спортивных товаров, товаров для дома, а также на посещение кафе и ресторанов. Один балл равен одному рублю. Кроме того, москвичи смогут стать участниками розыгрыша суперпризов — однокомнатных квартир в Москве или автомобилей. Розыгрыш призов состоится в рамках акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов».