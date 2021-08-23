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Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Деловая газета "Взгляд"иещё 14
1 час назад

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
Фото: ReutersReuters

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

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Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».

Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».

В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.

Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».

Политика,Тарас Креминь,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,Верховная Рада,Совет Федерации,Госдума,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Москва,Киев,Россия,Украина,
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