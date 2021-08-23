Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

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Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».

Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».

Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».