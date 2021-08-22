Зеленский потребовал у ЕС бронежилет от "Севпотока - 2"

"Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита [газа], объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа", - сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина".