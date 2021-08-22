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Зеленский: Украина хочет получить от ЕС "бронежилет" от "Северного потока - 2"

ТАССиещё 1
1 час назад

Киев хочет получить от ЕС гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский потребовал у ЕС бронежилет от "Севпотока - 2"
Фото: ТАССТАСС

"Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита [газа], объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа", - сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Украина".

По словам Зеленского, Украине важно понимать, кто из глав стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах.

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"Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам", - отметил Зеленский.

Политика,Владимир Зеленский,ЕС,Киев,Украина,
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