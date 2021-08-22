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В МИД предсказали угрозу от ухода НАТО из Афганистана

Lenta.ru
1 час назад

В МИД России заявили, что уход войск НАТО из Афганистана может привести к тому, что Запад будет еще больше «раздувать российскую угрозу». Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД предсказали угрозу от ухода НАТО из Афганистана
Фото: ReutersReuters

Как предсказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, за всю историю существования НАТО искал доказательства собственной востребованности перед общественным мнением. Он отметил, что после выхода из холодной войны СССР альянс «оказался как рыба, выброшенная на сушу».

Лидер сопротивления ответил на ультиматум талибов

Представитель МИД добавил, что доказывать свою значимость НАТО приходилось за счет гуманитарной помощи и крупных операций в бывшей Югославии, Афганистане и Ливии.

«С концепции "угрозы с востока" стряхнули пыль», — подчеркнул Глушко.

Ранее в августе ветеран подразделения армии США, воевавший в Афганистане, назвал решение президента США Байдена об эвакуации позором. По словам военного, своими действиями в Кабуле глава государства подарил стратегическую победу антизападным радикалам.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.

Политика,Александр Грушко,Талибан,НАТО,МИД,
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