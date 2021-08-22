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Путин оценил пятерку «Единой России»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
3 часа назад

Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии.

Путин: в пятерку "Единой России" вошли те, в ком не сомневается большинство граждан
Фото: тасстасс

«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные».

«Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он.

По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МИД,ИТАР-ТАСС,
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