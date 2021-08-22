Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «ЕР»

Говоря о внутрироссийских проблемах, Владимир Путин отметил высокую инфляцию, которая пока не укладывается в планы экономического развития. Чтобы компенсировать рост цен, он поручил сделать разовую выплату пенсионерам и военным — 10 и 15 тыс. руб. соответственно. Из внешней политики президент упомянул Афганистан: власти опасаются появления в России боевиков под видом беженцев из этой страны.

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22 августа на Поклонной горе в Москве, где проходили праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага, президент Владимир Путин встретился с активом партии «Единая Россия». Главным заявлением главы государства стало предложение о единовременной выплате военным и пенсионерам.

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«По отдельным категориям государство должно предпринимать прямые шаги поддержки. К таким категориям, безусловно относятся военнослужащие и приравненные к ним. Поэтому, думаю будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем — 15 тыс. руб. Это должно касаться всех военнослужащих», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что существующая программа повышения пенсий ежегодно на 1 тыс. руб. сейчас не позволяет покрывать инфляцию, достигшую 6,5%.

«Сейчас эта предусмотренная тысяча все-таки инфляцией «подъедается». Тем более, для пожилых людей она даже побольше, потому что у них другая структура потребления — они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин, вещей премиум-класса. По тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, для них инфляция выше, чем 6,5%. Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели, на мой взгляд, недостаточно. Поэтому я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно осуществить разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. руб.», — добавил президент.

Говоря о повышении цен, он подчеркнул, что перед правительством и Центробанком поставлена задача «вернуть инфляционные процессы в рамки, которые соответствовали бы планам развития нашей экономики и социальной сферы». Действия кабмина и регулятора в сложившихся условиях Путин назвал адекватными.

Глава государства коснулся и темы Афганистана, где неделю назад власть вернули талибы (организация запрещена в России). По словам Путина, ситуация в стране имеет прямое отношение к безопасности России.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны», — подчеркнул президент.

Он также раскритиковал идеи западных стран размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. В ответ на это присутствующий на встрече глава МИДа Сергей Лавров заявил, что талибы пока что выполняют свои обещания.

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом вернулся к своей идее построить в Сибири несколько городов — 5 августа он говорил, что за Уралом необходимо основать три-пять крупных научно-промышленных центров.

«У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности», — сказал глава военного ведомства.

Он также отчитался о выполнении поручения модернизации армии. По словам Шойгу, доля современного оружия в вооруженных силах сейчас составляет 71%, а общая исправность вооружения — около 91%.