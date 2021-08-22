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Путин призвал не допустить попадания в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев

RT на русском
1 час назад

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев.

Путин: России не нужны преступные элементы из Афганистана
Фото: ТАССТАСС

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», — цитирует ТАСС Путина.

Он подчеркнул, что «России не нужны преступные элементы из Афганистана и из Сирии».

Глава государства добавил, что российская сторона «делает всё, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма».

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что военную операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной.

Политика,Ангела Меркель,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,
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