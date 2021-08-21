Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

«Парку 118 лет - он был высажен в 1903 году. Назвали его "Швейцария", так как эти склоны и ландшафты напоминали Альпы. Много было попыток его переименовать, но это вошло в обиход нижегородцев. Мы сделали реконструкцию 52 гектаров из 170 - это верхнее плато», - рассказал Никитин.