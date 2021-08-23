Песков прокомментировал внесение "Дождя" в реестр иностранных агентов

« Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что ни одно СМИ не должно выходить из-под действия данного закона, тем более, что он не направлен на закрытие изданий и телеканалов, а лишь накладывает дополнительные обязательства. Кроме того, он отметил, что разделить эфир телеканала на политический и не неполитических нельзя, так как такого деления в законе нет. За любыми вопросами по ситуации, сложившейся вокруг «Дождя», пресс-секретарь посоветовал обращаться напрямую в Минюст.