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Песков прокомментировал внесение "Дождя" в реестр иностранных агентов

Газета.Ruиещё 14
46 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов не было сюрпризом для Кремля.

Песков прокомментировал внесение "Дождя" в реестр иностранных агентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что ни одно СМИ не должно выходить из-под действия данного закона, тем более, что он не направлен на закрытие изданий и телеканалов, а лишь накладывает дополнительные обязательства. Кроме того, он отметил, что разделить эфир телеканала на политический и не неполитических нельзя, так как такого деления в законе нет. За любыми вопросами по ситуации, сложившейся вокруг «Дождя», пресс-секретарь посоветовал обращаться напрямую в Минюст.

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Политика,Дмитрий Песков,Минюст РФ,
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