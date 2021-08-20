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Захарова прокомментировала санкции Британии против России

ТАСС
35 минут назад

Великобритания, вместо санкций против россиян, должна привлечь к ответственности представителей спецслужб США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала санкции Британии против России
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

"Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", - указала дипломат, комментируя информацию о санкциях Великобритании против сотрудников ФСБ РФ.

Заявлением главы МИД Британии по Навальному Лондон признался в манипулировании историей с якобы имевшим место отравлением.

Политика,Мария Захарова,ФСБ,МИД,Россия,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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