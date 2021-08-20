Россия готова запустить транзит газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель .

«Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС », — сказал Владимир Путин, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам президента России, объемы потребления российского газа в Европе увеличиваются. Путин надеется, что так будет и в дальнейшем. Другого более надлежащего источника энергии, кроме российского газа, для потребителей из Европы и Германии нет, отметил российский лидер. Президент РФ на встрече с Ангелой Меркель обсудил запуск «Северного потока-2», отмечает телеканал 360.