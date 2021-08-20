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Путин раскрыл планы России после запуска «Северного потока — 2»

Ura.Ru
3 часа назад

Россия готова запустить транзит газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель.

Путин раскрыл планы России после запуска «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал Владимир Путин, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам президента России, объемы потребления российского газа в Европе увеличиваются. Путин надеется, что так будет и в дальнейшем. Другого более надлежащего источника энергии, кроме российского газа, для потребителей из Европы и Германии нет, отметил российский лидер. Президент РФ на встрече с Ангелой Меркель обсудил запуск «Северного потока-2», отмечает телеканал 360.

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Ранее депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга назвала «Северный поток-2» угрозой всеобщей безопасности. По ее словам, энергопоставки газопровода небезопасны, и нужно противодействовать его эксплуатации из-за нарушений сертификации компаний-производителей.

Политика,Анна Фотыга,Ангела Меркель,Владимир Путин,Талибан,Европарламент,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,Украина,
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