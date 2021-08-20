Путин назвал главные темы переговоров с Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли 20 августа в Москве, передает РИА «Новости».

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Российский лидер отметил, что они прошли в конструктивной и деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений между Москвой и Берлином.

По его словам, одной из приоритетных тем стала тема Афганистана.

«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также сообщил, что немецкий канцлер в ходе переговоров также подняла тему Белоруссии.

В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе беседы планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.