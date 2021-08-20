Путин назвал визит Меркель прощальным

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле отметил, что ее визит прощальный, но также наполнен конструктивом, передает РИА Новости.

«Я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», — сказал Путин.

Ранее во время встречи с Меркель президент России заявил, что Германия является одним из основных партнеров для Москвы. По его словам, Берлин остается для России одним из главным компаньонов не только в Европе, но и в мире.