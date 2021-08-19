Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти там радикального движения «Талибан»*.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры выразили готовность к совместным усилиями для установления в Афганистане мира и стабильности.

Ранее Путин и премьер Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.