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Зеленский сравнил запуск «Северного потока — 2» с плохой концовкой фильма

News.ruиещё 4
1 час назад

Заключённая между США и Германией сделка по российскому газопроводу «Северный поток — 2» не может гарантировать энергетическую безопасность Украине. Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию «Новое время».

Зеленский сравнил газопровод "Северный поток - 2" с кино
Фото: ReutersReuters

Зеленский заявил, что транзит газа по «Северному потоку — 2» приведёт к острому дефициту газа на Украине из-за завышенных цен, а сам запуск несёт угрозу не только украинской стороне, но и всем странам Евросоюза. Он добавил, что намерен поднять тему гарантий в вопросе газового транзита на встрече с президентом США, и сравнил запуск газопровода с плохой концовкой фильма.

Мы знаем конец этого фильма, но всё равно идём, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли, — сказал президент, намекая на положения недавнего немецко-американского соглашения.

Германия и Штаты заключили соглашение по «Северному потоку — 2» 21 июля. В Вашингтоне признали, что возможное введение новых санкций в отношении России не приведёт к сворачиванию проекта «Газпрома».

В свою очередь представители Берлина обязались продлить сроки транзита российского природного газа через территорию Украины. Если же РФ будет использовать «Северный поток — 2» в качестве «рычага давления» на соседнюю страну, то в отношении России могут быть введены санкции. Между тем Владимир Зеленский сообщил, что «не слишком верит» в способность США и Германии выполнить все обязательства, которые они взяли на себя в рамках соглашения.

Политика,В мире,Владимир Зеленский,Газпром,ЕС,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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