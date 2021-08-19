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Захарова признала победу «Талибана» в Афганистане

Lenta.ruиещё 2
44 минуты назад

Победа «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) над действовавшим ранее в Афганистане республиканским режимом и приход боевиков к власти в стране — факт, который иностранным государствам нужно признать. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел на YouTube телеканал RT.

Захарова признала победу «Талибана» в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, власть талибов в Кабуле — «реальность, которую мировому сообществу необходимо учитывать».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил качество переговоров афганских властей с талибами: по его словам, официальный Кабул не стремился к выполнению договоренностей с радикалами.

12 августа, до того как талибы заняли Кабул, они предлагали правительству в столице мир при условии, что в стране создадут переходное правительство, в которое войдут представители движения. Также боевики обещали не свергать президента Ашрафа Гани. Правительство не стало рассматривать предложение.

Политика,Ашраф Ахмадзай,Мария Захарова,Сергей Лавров,Талибан,МИД,Russia Today,Россия,Афганистан,
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