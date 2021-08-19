Захарова признала победу «Талибана» в Афганистане

Победа «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) над действовавшим ранее в Афганистане республиканским режимом и приход боевиков к власти в стране — факт, который иностранным государствам нужно признать. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел на YouTube телеканал RT.

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По словам Захаровой, власть талибов в Кабуле — «реальность, которую мировому сообществу необходимо учитывать».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил качество переговоров афганских властей с талибами: по его словам, официальный Кабул не стремился к выполнению договоренностей с радикалами.