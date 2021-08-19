В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захарова объяснила, почему Москва вернула ноту Киева о визите Лаврова в Крым

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Российская сторона вернула Киеву ноту протеста из-за поездки главы МИД Сергея Лаврова в Крым, Украина вновь пыталась поставить под сомнение российскую принадлежность региона, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД России ответил на протест Украины по поводу Крыма
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она пояснила, что нота была возвращена из-за неприемлемой терминологии в ней, с помощью нее украинский МИД пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.

«Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», – сказала Захарова.

Россия призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность, МИД и в дальнейшем будет возвращать «подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России».

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,ООН,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,Республика Крым,Москва,Киев,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители