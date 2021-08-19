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СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Практика дискриминации российских журналистов и СМИ, работающих в Великобритании, попытки давления на них, являются действиями, не имеющими ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова, заявили в четверг в Союзе журналистов России.

СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-релизе, поступившем 19 августа в редакцию «Газеты.Ru», отмечается, что фактическое выдворение в 2019 году корреспондента ТАСС Игоря Броварника и ряда его коллег представляет собой прямое политическое вмешательство в профессиональную деятельность СМИ.

Все это, по убеждению, Союза журналистов России, ведет к эскалации недоверия между народами и странами.

В СЖР полагают, что зеркальные меры, которые приняты официальной Москвой в отношении британской журналистки «Би-Би-Си», имеют своей целью указать Лондону на недопустимость подобной дискриминации российской прессы.

«Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за ее пределами, и уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено», — резюмируется в заявлении СЖР.

Политика,BBC News,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,
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