ЦИК подсчитал заявки на голосование онлайн

Центризбирком России принял свыше 1,4 млн заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.

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"Подано по "Мобильному избирателю" и ДЭГ у нас 1 млн 431 тыс. 54 заявления. Из них об участии в ДЭГ почти миллион - 932 тыс. 407 заявлений", - сказала Памфилова.

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Она отметила, что на участие в ДЭГ по Москве подано более 738 тыс. заявлений, по Севастополю - 6 956, по Курской области - 11 473, по Мурманской области - 11 264, по Нижегородской области - 31 093, по Ростовской области - 115 899 (в том числе от граждан РФ в ДНР и ЛНР - 87 418), по Ярославской области - 17 714.

Памфилова добавила, что для голосования по месту пребывания поступило более 498 тыс. заявлений.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления также до 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

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