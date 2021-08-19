Джабаров: Афганистан сам должен определиться с формой правления

"Ту форму правления и существования власти, которую они изберут, я думаю, они сами должны решить для себя. Самое главное, чтобы никто не вмешивался. Если их устраивает такая структура, как Исламский эмират, наверное, нам надо готовиться к отношениям с этим эмиратом. Сейчас слишком рано говорить, захват власти произошел молниеносно, сами талибы еще не готовы отвечать, что они хотят, нужно время", - пояснил Джабаров.