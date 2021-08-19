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Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
48 минут назад

Единственный путь к освобождению украинских заключенных в России лежит через переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, вопрос заключенных он поднимает со «всеми лидерами в любом формате встреч».

«Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, – объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен, включая крымчан», – заявил Зеленский.

Также он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и «давить» на Россию. «Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Россия,Украина,
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