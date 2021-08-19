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Полковник ФСБ раскрыл причины ненависти Ельцина к спецназу «Вымпел»

Lenta.ru
1 час назад

Причиной ненависти первого президента России Бориса Ельцина к спецназу «Вымпел» стал отказ бойцов уничтожать Верховный Совет в 1993 году. Об этом в четверг, 19 августа, «Ленте.ру» рассказал один из ветеранов «Вымпела», полковник запаса Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Киселев.

Полковник ФСБ объяснил ненависть Ельцина к «Вымпелу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[В 1993 году — прим. «Ленты.ру»] Ельцин прямо настаивал на уничтожении Верховного Совета. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все это было незаконно. Он сказал: "Давайте уничтожим эту красно-коричневую сволочь"», — рассказал Киселев.

По его словам, в «Вымпеле» Ельцину ответили, что разработают операцию и «решат проблему» за 40 минут, но лишь после того, как получат письменный приказ. Однако этого приказа так и не последовало. Как отметил Киселев, Ельцин «понимал наши настроения».

«В итоге 12 офицеров "Альфы" и "Вымпела" вышли с поднятыми руками к Белому дому. Они поговорили с Руцким [Александр Руцкой, вице-президент РФ] и Хасбулатовым [Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета РФ] — и те приняли верное решение: не стали воевать и сохранили людям жизни», — сообщил ветеран «Вымпела».

Как подчеркнул Киселев, в результате тех событий в 1994 году спецподразделение было «окончательно добито»: «Вымпел» передали в ведение МВД.

Ранее 19 августа полковник ФСБ в запасе рассказал «Ленте.ру», что в Афганистане до сих пор существуют пророссийские группы, которые «вполне нормально себя чувствуют» благодаря тайникам с оружием, которые делали еще советские военные.

Политика,Руслан Хасбулатов,Валерий Киселев,Александр Руцкой,Борис Ельцин,ФСБ,МВД,Lenta.ru,
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