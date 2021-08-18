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Эрдоган заявил о готовности поговорить с Путиным и с Меркель

ИА Regnum
1 час назад

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель намерен в ближайшее время провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 18 августа Anadolu.

Эрдоган заявил о планах поговорить с Путиным и Меркель
Фото: kremlin.rukremlin.ru

По словам Эрдогана, он будет вести переговоры с Путиным, а также с Меркель «в конце этой недели», то есть в начале третьей декады августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 20 августа запланирован приезд Меркель в Москву для встречи с Путиным. Будут обсуждаться разные вопросы, в том числе «Северный поток — 2» и война в Донбассе. Речь также пойдёт об Афганистане.

Политика,Реджеп Эрдоган,Ангела Меркель,Владимир Путин,Германия,
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