Эрдоган заявил о планах поговорить с Путиным и Меркель

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель намерен в ближайшее время провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 18 августа Anadolu.

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По словам Эрдогана, он будет вести переговоры с Путиным, а также с Меркель «в конце этой недели», то есть в начале третьей декады августа.