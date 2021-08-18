Жириновский предложил три решения афганской проблемы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» в среду предложил три варианта решения афганской проблемы, среди которых — полное невмешательство во внутренние дела Исламской Республики.
«Три варианта решения афганской проблемы. Первое, ничего не делаем, никого не признаем — пусть все идет своим ходом. Второе, даем мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжение любых войск из Афганистана. И третий вариант — разделить Афганистан», — сказал он.
При этом депутат не исключил, что если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, то в «Среднюю Азию ворвутся банды, ИГ* («Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России Верховным судом — прим. ред.) и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане».
15 августа запрещенное в России радикальное движение «Талибан»* без боя вошло в Кабул и в течение нескольких часов установило полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Позднее талибы* заявили об установлении контроля над всеми районами Кабула. На фоне этих событий многие жители стали экстренно покидать республику