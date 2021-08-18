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Путин встретится с лидерами списка "Единой России" и посетит ее съезд

ИА Regnumиещё 3
1 час назад

Планируется, что президент РФ Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» в воскресенье, 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, близкие к руководству партии и Администрации президента.

Путин встретится с лидерами списка "Единой России" и посетит ее съезд
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.

Окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посещал первый этап предвыборного съезда «Единой России» 19 июня, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от партии.

Во второй части съезда, 24 июля, партийцы планируют представить свою предвыборную программу.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МИД,
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