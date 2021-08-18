Движение «Голос» признали иноагентом

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась в реестре Минюста.
«„Голос“ стал первой внесенной в него организацией. До этого министерство вело два реестра иноагентов», — сообщает ТАСС.
Ранее Минюст внес в список запрещенных организаций штабы Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией и запрещены на территории РФ). Соответствующее решение принял Мосгорсуд.