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Зюганов высказался против замены паспорта смарт-картой

News.ru
27 минут назад

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил власти за решение об отмене в паспорте обязательных отметок о браке и детях, а также раскритиковал идею замены документа смарт-картой. По его мнению, подобные инициативы способны спровоцировать народные волнения, сообщает ТАСС.

Зюганов высказался против замены паспорта смарт-картой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Политик напомнил, что ранее из паспорта была убрана графа «национальность». Он подчеркнул, что в такой многонациональной стране, как Россия, «так с национальностью обращаться нельзя».

У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то [меняет] паспорт. Они просто сознательно ведут страну к российскому Майдану, — цитирует агентство лидера КПРФ.

Что касается смарт-карты, то Зюганов назвал её «фитюлькой». По его словам, она никак не может олицетворять паспорт гражданина России.

В Минцифры планируют принять решение о замене бумажных паспортов смарт-картами до конца текущего года. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что такой формат наиболее удобен для хранения данных о владельце.

Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко расценил нововведение как угрозу гражданской идентичности россиян. Он также указал на то, что большинство граждан страны пока не доверяют цифровым технологиям.

Политика,Максут Шадаев,Александр Ющенко,Геннадий Зюганов,ИТАР-ТАСС,Россия,
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